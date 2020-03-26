駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）表示，以色列與台灣交流穩定成長，雙方有許多相似處，有很多機會可擴大合作雙贏。2019年雙邊旅遊與經貿顯著成長，雙邊貿易額成長至16.5億美元，以色列對台出口額超過6.7億美元，比2018年成長25％。雙邊觀光總人次達27,930人，較2018年成長20％。

來台任職半年多的柯思畢，充份感受台灣人的熱情與友善。他表示，雖然台、以距離遠，但他鼓勵雙方企業多互訪會談，增進彼此了解信任。雙方在ICT及醫療裝置有不錯基礎，期在AI與工業4.0領域有新進展。以色列是中東矽谷，全球科技大廠都在當地設研發或營銷據點，希望台灣大企業到以色列找創新機會和夥伴，視需求設立研發、設計或區域營運中心。

位於亞、非及歐洲之間的以色列，聚集來自80多個國家的猶太人定居，帶入80多種語言文化交融於此。

柯思畢說，他的母親、父親的父母及太太，分別來自中亞國家、波蘭及羅馬尼亞。家族成員來自不同國家在當地很普遍，以色列就像由許多不同顏色樣式小石頭所組成的美麗圖畫馬賽克，是多元豐富的文化大國。

柯思畢說，走訪以色列很容易就身處有數千年歷史的古蹟或聖地，加上美食音樂及友善好客而方便英語溝通環境，不需長途跋涉就能輕鬆探訪。該處引進頂尖以色列藝術家展出，把相關書籍翻譯為中文，將以色列電影介紹給台灣。台、以雙邊觀光目前雖受新冠肺炎疫情影響，但未來有很大成長潛力，所以該處將持續推動雙邊合作。

柯思畢說，評估經濟受疫情影響仍言之過早。但以、台可就應對危機加強合作，從危機衍生新想法，可能創造新契機。以色列所處的中東地區歷來就不是很穩定，造就以色列企業習慣面對及因應危機而有很好回復力，台灣企業可多關注以色列充滿活力的新創企業與科技生態系來發掘商機，該處經貿及觀光部也提供諮詢與相關協助。

(工商時報)