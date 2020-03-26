「還記得幾年前開始每個人一到新環境就會開始找WIFI的狀況嗎？不久將來就會變成車主在找充電站。」隨著電動車世代即將爆發，充電技術將扮演更關鍵性更重要的角色。

台灣電動車充電產業龍頭裕電能源車電事業處協理王柏棠表示，YES!來電團隊走在產業趨勢的前端，站在第一線去接觸電動車主及場域業者，思考未來車主的需求是甚麼？怎麼樣的服務對他們最友善？以這樣的思維因應時代來規畫、調整公司的軟硬體產品與服務。目前多數的充電站只能在現場操作但沒有通訊能力進行連網互動與回饋，就像微波爐一樣，YES!來電想出了讓充電站進化的辦法，為它們創造大腦。

YES!來電利用全台佈建最多充電站的優勢結合了物聯網智慧生活的概念，整合充電站硬體、管理系統與雲端科技，建構出全台最完整的充電雲端服務平台：YES Energy Operating System（簡稱YES雲端系統），實踐了電動車智慧充電站，達成3項智慧化：1、充電站點智慧化：利用YES雲端系統站點資訊回饋的功能，YES!來電APP提供全台電動二輪/四輪充電站點500支充電槍以上的即時資訊，即時顯示目前電動車位剩餘數，許多國際車廠的台灣車機系統便是與YES雲端系統串接，更可自由規畫行經充電站的導航路線。2、充電服務智慧化：將YES!雲端系統的資訊整合並轉化為最友善的UI介面提供車主操作、閱讀，這就是YES!來電APP的體現，從導航尋站、啟動充電到支付費用，所有流程只須要一個APP就全部搞定，過程中還可以隨時了解充電時間、電流、費用等資訊。3、營運管理智慧化：YES雲端系統除了自成數據庫，更可與場域原有系統對接，達成電動車位即時監控、智慧偵測異常狀態並自動告警、營運報表生成、收費與金流串接、甚至線上設定每一站費率與優惠等功能，搭配預計2020年推出的智慧地鎖更能做到電動車位自由啟動與預訂車位等服務，自定義專屬的充電車位。

YES雲端系統是新世代智慧聯網的充電解決方案，透過自動化營運系統，場域合作夥伴將不必再花費時間訓練員工、學習新系統，便可輕鬆投入未來極具發展趨勢的電動車充電產業版圖，享受YES!來電在第一線為電動車主悉心規畫的全方位智慧充電服務。

(工商時報)