因為全球暖化造成的極端氣候，帶來的影響恐將劇增，NASA戈達德太空研究所（GISS）更指出，近五年為史上最熱的五年。全球光學影像領導品牌－Canon，秉持「共生」（Kyosei）的企業理念，2020年將與佳能半導體設備股份有限公司攜手加入Earth Hour地球一小時活動串聯，連續12年響應全球「Earth Hour關燈一小時」，活動將於3月28日晚間8點30分展開，號召企業員工、粉絲一同參與，為地球盡一份心力。

據台灣電力公司統計，自2011年至2019年關燈一小時活動總共節電740,000度等於減少393,706kg碳排放量，相當於種下36,515棵二十年生大樹。希望透過「關燈」行動呼籲社會正視氣候變遷也了解地球所面臨的危機。除了響應關燈一小時之外，Canon今年也擴大行動，號召員工從內部開始推動發起環保生活30天的行動，也於社群平台呼籲Canon粉絲一起加入30天的綠色行動任務之外，讓大眾更了解關燈一小時背後意義的活動。期望透過一天一個環保小動作及社群力量的傳播，讓友善環境的觀念內化成日常行為，減輕地球的負擔。

以節能減碳為出發點，Canon於官方FB粉絲專頁展開關燈解謎活動，透過活動設計讓粉絲找尋其中線索並了解關燈一小時活動背後所代表的意義。Canon也持續發揮企業影響力，除了關燈一小時計畫的參與，更邀請員工、號召粉絲加入環保30天計畫。

你曾想過嗎？只要少購買一件500g的衣服一年便可以減少排放5.7kg的二氧化碳，Canon發起一日一個簡單綠能環保行動，從內部員工開始推動，邀請民眾一同參與，透過30天不間斷的行動，持續守護地球。

為了能夠將環保減碳的觀念傳遞給更多人，Canon以系列綠色環保行動相關有趣的限時動態，包含「一起自備環保杯筷」及「一起搭捷運上班上課」等模板提供粉絲們下載使用，期望粉絲們Tag好友共同響應且持續執行。

(工商時報)