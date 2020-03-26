新冠肺炎疫情延燒全球，各行業皆受到影響，但宅經濟在疫情中卻逆勢成長成為受惠產業，以金融創新科技為發展核心的AI金融媒合平台SuperBank，受惠疫情效益近期會員數大幅暴增，核貸數量亦同步創新高，因此SuperBank規劃將於年底籌備申請興櫃。

由於危機往往會加快市場變革，所以引爆金融科技及AI大數據新契機，並加速邁向萬物智慧互聯新時代來臨，而這也開啟宅經濟概念SuperBank與大健康數據平台異業結盟契機，以創新跨界整合金融大數據及健康大數據平台，再透過金融科技連結智慧醫療建構更完善專業的保險商品與醫療照護服務。

因應新冠肺炎疫情，人們被迫改變生活和工作模式，金融、醫療、商務、購物各行業都轉向網路的模式，疫情衝擊帶動宅經濟發燒，隨著物聯網和大數據技術的發展，這種趨勢正變得愈來愈明顯。

如保險公司利用金融科技創新服務與商品，結合健康促進誘因降低長照風險，此種保單應用健康穿戴裝置和物聯網與民眾互動，並且從健診、生活飲食、運動等各面向進行預防性醫療，不但可以協助業者降低理賠風險，更可以提醒民眾進行健康管理，不但提供更多符合民眾需求的服務，也進一步減輕照顧者的負擔，創造雙贏。

SuperBank和健康大數據平台合作打造個人專屬保險大數據管家，以在保險大數據上的分析和即時推薦，SuperBank運用在大數據領域的獨特演算法功能，將健康大數據平台所提供的身體健康數據和分析報告快速尋找最適合的保單內容，而即將提供的保單管理系統更可以交叉比對找出重複的保單，讓保戶的每一分錢都可以保障到最完全。

而宅經濟中的金融科技和智慧醫療是日常生活息息相關的新創科技。現今日常生活離不開金融，只要跟錢有關的事就有金融的需求。SuperBank金融科技透過AI演算法及區塊鏈技術遠端媒合金融商品，即使不出門也能處理金融事務。

居家照護也是宅經濟新創科技，健康醫療產業備受矚目且商機無限，遠距醫療將成為未來醫療服務主軸，用戶已不需要往實體醫院擠，透過智慧穿戴裝置就能遠距醫療和健康監控管理。SuperBank深耕物聯網金融，健康大數據平台在AI醫療長照產業經驗豐富，卓越的新創科技強強合作共創巨大商機，勢必引領市場潮流。SuperBank整體布局與發展已達快速成長的階段，為此該公司正積極規劃往興櫃邁進，以創造最大的資本市場效益。

(工商時報)