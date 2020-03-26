愛美是人的天性，衛福部委託中華民國牙醫師公會全國聯合會編製「牙齒美白健康照護手冊」，內容除了邀請牙齒美白專科醫師針對牙齒美白評估、治療等提供正確資訊外，更針對近期因操作不當引發相關併發症之案例進行危險性說明，協助民眾更加了解牙齒變色的相關成因，以及進行牙齒美白治療必須注意之事項，以保障民眾口腔健康權益，在美觀當下也能保有健康口腔。

坊間許多牙齒美白相關產品之廣宣，藉由網路、社群網站及部落格等管道推薦「冰鑽瓷貼片」、「瓷化貼片」等方式進行美白，同時更由未具醫事人員資格者於一般美容院協助民眾進行美白齒雕，以上除了廣告誇大不實外更已觸法。衛福部鄭重提醒民眾，牙齒造成變色的成因眾多，需要在專業的牙醫師評估後選擇適合自已的方式，依個案進行治療，若在非醫事機構內由未具牙醫師資格者評估及施作美白牙齒貼片等行為，極可能會造成口腔細菌感染，進而導致後續牙齦發炎、嚴重牙周疾病、造成二次齲齒等問題。

衛福部呼籲切勿輕信與嘗試違法之醫療行為，若有牙齒美白需求之民眾，應尋求合格的牙醫師進行諮詢及處理，更應勇於向各地衛生局檢舉不法醫療行為，邀請民眾共同維護就醫者權益，確保自身健康。「牙齒美白健康照護手冊」可至牙醫診所索取或至衛福部心口司口腔健康網站、牙醫師全聯會網站下載。

(工商時報)