臺北市衛生局的年度盛事－臺北食安週於日前（23日）登場，繼續為臺北市民的食品安全嚴格把關，並且持續關心食安議題；臺北市衛生局長黃世傑以及衛生福利部食品藥物管理署食品組代長、食品安全委員會代表等皆出席。

受到新冠狀病毒疫情的影響，網購變得火紅，成為大家日常生活中的購物重要管道，臺北市政府衛生局也注意到了購物型態的改變，因此特別針對網購食品進行查核的把關，提醒大家要留意的網購資訊。本次特別邀請到臺北市衛生局長黃世傑公布網拍代購、直播主及外送平台食品定型化契約、代購食品查驗登記的查核結果。

臺北食安週今年邁入第四年，衛生局特別針對台北食安周推出「再進化」的系列推廣，包含：一、活動當天公布針對時下最流行的網拍代購、直播主、外送平台及瘦身違規廣告等等重要議題。二、3月底即將要公布與民眾息息相關的109年食安條例六項新政策規劃和米其林餐廳稽查。三、108年食安滿意度調查內容。四、預定在4月展示公市場GHP輔導成果、食安五環及食安教育成果等。

基於新冠狀病毒疫情肆虐，網路外送盛行，因此本次盛會特別針對有提供網路外送服務的店家進行資訊整合，提出「防疫不出門，網路外送衛生隨手查」新增「網路美食外送平台」網路地圖專區。同時，也針對網路代購食品亂象呼籲網路業者切勿以身試法，販售未經查驗的食品。

(工商時報)