憶聲歌林 推冷氣早販好禮 04:102020/03/26 工商時報 訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 憶聲集團歌林品牌將迎來57歲生日，為感謝民眾肯定與愛護，在邁向超越一世紀里程碑之際，特別推出冷氣早販好禮四選一活動，回饋廣大消費者支持。 消費者凡於4月30日前購買歌林指定機型冷氣，即可享電陶爐、不鏽鋼養生電鍋、DC風扇則一贈品，數量有限，請把握良機，詳情可洽詢歌林全台各地銷售通路。 (工商時報) #消費 #冷氣早販 也許您會感興趣 推薦閱讀 催消費引擎 盼市況回春 04:092020/03/22 產業財經 刺激經濟回春 地方連發消費券 04:092020/03/22 焦點新聞 疫情消費糾紛不少 價格問題最多 04:092020/03/22 焦點新聞 南京發放消費券 5天帶動民眾消費近千萬人幣 11:352020/03/24 財經 陸利多政策上桌 鎖定汽車、家電 04:092020/03/25 焦點新聞 外送消費爭議 逐年倍增 04:102020/03/25 地方新聞 紹興將發1.8億人幣消費券 提振消費祭9大行動 02:512020/03/26 兩岸 工商時報熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 是你？花50元買咖啡 幸運中千萬大獎 - 財經 - 工商 破天荒！中華電考慮發公司債 - 財經要聞 - 工商時報 獨》前不分區立委施義芳 接台灣世曦新董座 - 政治 - 工商 獨》紓困新冠慘業 壽險四大地主緊急建言降租 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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