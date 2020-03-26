憶聲集團歌林品牌將迎來57歲生日，為感謝民眾肯定與愛護，在邁向超越一世紀里程碑之際，特別推出冷氣早販好禮四選一活動，回饋廣大消費者支持。

消費者凡於4月30日前購買歌林指定機型冷氣，即可享電陶爐、不鏽鋼養生電鍋、DC風扇則一贈品，數量有限，請把握良機，詳情可洽詢歌林全台各地銷售通路。

(工商時報)