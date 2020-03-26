迎接AIoT與5G兩大關鍵技術浪潮強勢席捲全球，工研院產業學院5月20日開辦「2020趨勢潮流」決戰下一個未來研習班，在六小時的培訓課程中，透過學習，剖析5G與AI產業應用趨勢。

5G與AI已被全球視為引領人類生活進入智慧化時代兩大關鍵技術，近年來AI在商務領域的應用，逐漸從過去集中式運算走向邊緣運算，強化終端設備或閘道器的運算能力，提升系統的反應時間，而作為AIoT架構的主要通訊網路。結合5G與AIoT的應用場域更為多元，包括車聯網、製造、金融、照護與零售，各式AI機器人。

產業學院邀請擔任5G與AIoT領域深耕多年的光寶科技公司顧問劉永道、亞太電信網路技術中心新技術應用服務部經理董士豪，共同帶領學員領略「AIoT應用於機器人最新趨勢與技術」，更以「AIoTX5GX電信商」的角度帶著學員走一場科技取經之旅。歡迎從事產業界市場人員、行銷人員、策略規劃人員、軟硬體工程師、MIS人員、IT人員、資料分析人員、產品主管規劃人員、計畫主持人、AI與機器相關研發人員報名參加。報名電話：（03）591-6560，黃秋華。

(工商時報)