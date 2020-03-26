經濟部工業局推動航太產業領航計畫，藉由航太龍頭大廠漢翔公司與國內機械設備廠商的合作，結合雙方優勢，建立航太複材加工技術與設備自主供應能量。

喬崴進、公準、盟立等三家公司，透過漢翔公司在航太領域的複材加工知識及多年設計製造經驗，將許多繁瑣的製程眉角傾囊相授，一步步協助其取得航太複材加工製程的參數，成功開發航太複材加工國產設備。

在這三家機械設備廠商中，公準公司的複材加工水刀機，是首度國產水刀設備切入航太複材加工應用，使公準成功接到了32張飛機起落架元件的代工訂單。

喬崴進公司具智慧刀具管理系統之超音波加工機台，則發展出國產第一台超音波紙蜂巢切割機，取代高價的歐美機種，達到進口替代之目的。

盟立公司的鑽孔、打磨等設備則以自行開發的自動補正技術結合AI，成功克服機械手臂定位精度不足之技術障礙，讓國外客戶驚嘆不已，已額外獲得九台訂單。

工業局表示，透過智慧機械產業領航計畫，成功地建立我國航太複材加工技術與設備供應能量，使用國產加工設備取得了國際客戶的航太認證，以更優異的競爭力接下未來十年620億元的國際大單，成功跨足國際航太複材加工市場。

(工商時報)