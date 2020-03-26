COVID-19（又稱新冠肺炎）自2019年底首例個案出現後，至今已全球大流行，有鑑於近期全球確診數節節攀升，富禾生醫總經理李建謀表示新冠肺炎為一新興傳染病，根據目前資料，其感染途徑為飛沫傳染（可能透過空氣傳染），潛伏期3-21天，無症狀時期即可感染他人。臨床症狀70％為無明顯症狀，20％為輕症（發燒、咳嗽、疲倦及呼吸微喘），10％以下為重症（呼吸窘迫、浸潤性肺炎及肝腎衰竭），其中重症好發在65歲以上、慢性疾病與重大疾病患者（癌症）身上。

這些重症病患的一個共通性即是免疫系統低下或缺損，包含先天免疫系統中的自然殺手細胞、樹突細胞及後天免疫系統的細胞毒性T細胞等。因此，即時檢測及分析免疫系統的狀態，並藉由病毒專一性提升免疫力，可以有效幫助好發的重症病患對抗新冠病毒；而對於其餘健康人，也可以透過即時的免疫功能分析，維護或提昇自身免疫力，遠離病毒威脅，現在市面上除了一般的健康檢查外，免疫功能分析也是一種極佳的檢查項目，藉由免疫功能分析，受驗者能及早評估疾病發生之可能性，包含癌症或其他免疫相關疾病。對於在平常生活中會覺得異常疲憊，或是有不明原因之慢性疲勞感及疾病的民眾，免疫功能分析將可提供改善生活品質建議。

富禾生醫已與國內健康管理中心、專業醫療診所及各醫學中心合作推廣免疫功能分析，新冠肺炎治療目前尚未有特效藥，主要是依靠人體自我的防禦能力來對抗病毒。富禾生醫提醒均衡飲食、規律運動、充足睡眠、維持免疫系統的平衡，才能有足夠的免疫力對抗病毒。

(工商時報)