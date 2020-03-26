防疫愛心不落人後亞洲皮膚健康抗老協會、瑪旺聯手捐贈淨手液作公益,「2019新型冠狀病毒」（2019 n-CoV）肆虐，各類防疫產品如酒精、乾洗手...等，先前在民眾搶購之下開始大缺貨，社福團體近日也紛紛表示防疫用物品不足，亞洲皮膚健康抗老協會特別偕同瑪旺幹細胞醫學生物科技，共同推動防疫公益工作，日前捐贈茶樹深層淨手液予基督教芥菜種會附設愛心育幼院，由院內工作人員代表受贈，並感謝協會提供防疫物資的貢獻。

隨著新冠肺炎疫情延燒，衝擊台灣各行各業，許多依靠企業捐贈的社福團體亦受到大幅影響，捐贈較往年明顯減少超過一半，愛心育幼院表示，院內收容26位7-18歲的弱勢家庭的孩童及受安置的兒少，都是面對疫情應變能力不足的族群，不能成為防疫網的漏網之魚，除了自我加強防疫措施，仍需熱心民眾捐贈糧食及其他防疫物資，為疫情變化準備。

對此，協會理事長洪唯倫醫師表示，弱勢族群的需要是不會因為疫情而停下來，而「勤洗手」及「消毒」為阻擋病毒傳播的重要手段，因此特別捐贈含酒精淨手液，讓院內孩童可以隨時清潔手部，確保病菌不上身，也希望透過本次活動拋磚引玉，讓更多的社會大眾或企業也能夠注意到弱勢族群在防疫區塊的照護需求。

皮膚健康抗老協會自2004年成立以來，以關懷民眾之皮膚健康，提供正確皮膚保養醫學知識為創會宗旨，積極建立兩岸健康美容產業合作平臺及參與公益，本次特別邀請瑪旺等業者共襄盛舉，一同參與防疫愛心捐贈活動。

因應疫情擴大，身為醫業一員的瑪旺董事長 黃美月醫師早已宣布投入防疫工作，將旗下生產生技保養品的工廠調整生產線，轉為生產消毒用乾洗手或噴霧，為抗疫出一分力。 工廠目前生產消毒清潔用品日產能超過1噸，後續將視需求狀況，輪班調度人力，以達到最高產能。本次捐贈物資瑪旺茶樹深層淨手液，以茶樹精油搭配75％酒精。其主要成份酒精能穿透病菌，引起蛋白質變性、降解，而導致病毒、細菌死亡；在配方中更添加海藻醣，在抗菌之際，亦可滋潤保濕肌膚。防疫期間，瑪旺將持續投入資源進行生產，提供安全有效的抗菌產品，讓消費者能順利取得優質的抗菌產品。

(工商時報)