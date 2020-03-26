歐買尬（3687）子公司綠界科技（6763）2019年營收9.36億，年增47.56％，成績亮眼，因其乃為第三方支付市占率第一之領導品牌，有大者恆大難以取代之優勢，加上政府輔導店家數位轉型，加大營運動能，2019年營收績效亮眼，因此董事日前決議配發現金股利9元。

綠界科技表示，去年一整年整體營收表現優異，相關金流、物流、資訊流、電子發票等加值服務獲企業青睞，業績年年快速上揚，包括電子發票服務配合政府政策協助多家餐飲外送平台完成串接，其他如協助銀行、電子支付公司、電子票證公司、實體商店等建置客製化之支付系統及綠界收銀台（網紅團媽開店平台）等，目前已有愈來愈多家銀行、企業及直播網紅開始使用，預期將為今年營收注入新動能。

綠界科技表示，今年前二月營收1.62億，年增14.99％，隨著新冠肺炎疫情升溫，全球持續延燒，消費者需求改變，購物模式也隨之改變，愈來愈多廠商轉型進入電商，宅經濟時期來臨，綠界做為台灣第三方金流第一領導品牌，主要營收在於金流服務費，預估今年營收、獲利成長率都將優於去年。

綠界科技指出配合政府相關政策，今年預計推出多語言結帳頁面、跨境物流及萬用表單等多元服務，協助廠商進入電商產業及海外市場，擴大事業版圖、提高營收。面對疫情升溫，綠界也表示，這次新冠肺炎導致民眾大幅減少出門購物，帶動網路購物、團媽網紅直播購物等線上宅經濟相關產業的營業績效，綠界受惠於此波影響，預估營收將持續增溫。

(工商時報)