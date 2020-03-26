新冠肺炎近來席捲全球，嚴重影響國際大廠商的供應鏈，上市櫃唯一標榜無抗養殖的農業科技概念股達邦蛋白（6578），受惠於民生產業特性，又位居產業供應鏈源頭，更被列入非洲豬瘟後豬隻復養關鍵原料，無論台灣或中國生產基地，都得以從當地直接取得原料，產銷渠道暢通，無供應鏈斷貨之疑慮，並且接獲國際畜產飼料集團大單。

農曆年後首批獲得復工許可證企業，訂單獲得國際大廠青睞達邦蛋白子公司位於福建，受疫情影響甚微，是農曆年後頭一批獲得復工許可證的企業，更振奮人心的是，日前接獲國際畜產飼料集團單月300噸大訂單，未來還將持續的擴大。

該集團是目前中國國內於非洲豬瘟之後，重點執行豬隻復養計畫的企業之一，選擇達邦蛋白為其重要核心原料，來自於達邦蛋白長久以來對品質的堅持，雖然售價是市場上最高，但是性價比遠高於一般競爭對手。達邦蛋白是全球乳酸水解胜肽蛋白的領導品牌，也是亞洲唯一通過ISO 22000及HACCP認證廠商，受到日本中央畜產會肯定，列入標準飼料成分表。具有平衡腸道菌叢能提升免疫力、維持腸道健康、提升植物蛋白質消化率，提升經濟動物換肉率，降低飼養成本，「從農場到餐桌」解決養殖問題。

達邦蛋白歷經十數年的益生菌研發進程，於2019年底取得食品益生菌廠登記證，開發水產動物用益生菌「達邦來富」測試發現，搭配達邦胜肽蛋白投餵，能有效壓制午仔魚鏈球菌病情、提升魚隻活力與、明顯增重二～三成、達到減抗70％，開創龐大商機，將包羅萬象的益生菌種進行技術整合，同時積極結合產、學界形成多角化策略聯盟，共同開發貼近市場又極具潛力的農、畜牧及環保業產品，持續掌握無抗養殖、食品安全、健康永續等趨勢。

(工商時報)