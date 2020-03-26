台灣工業用冷卻機龍頭廠商－哈伯精密以「最佳溫度、最高關懷」致力於創新溫控科技，其高階精品品牌HIG，擁有高精度（HIGH ACCURACY）、智慧控制（INTELLIGENT CONTROL）與綠色環保（GREEN）等DNA，彰顯該公司引領業界潮流，不管要運用於高速、高精、節能環保、多系統冷卻或工業4.0智慧生產等各類客戶端需求，都能充分滿足市場所需！

哈伯國外行銷部經理吳斐然進一步指出，該公司每年都挹注龐大經費在新產品的市調與研發創新上，俾能在業界保持領先，其中HIGH ACCURACY（高精度）指的是哈伯冷卻機具備高精度恆溫控制±0.1℃、快速溫度補償、變頻控制╱PID控制、多合一冷卻系統等功能。其次，INTELLIGENT CONTROL（智慧控制）則是擁有遠端監控、遠端設定、預知保養與多感應器偵測。另外，GREEN PRODUCT（綠色產品）是指哈伯冷卻機採用R32冷媒，其全球暖化潛勢值（GWP）僅675的低值，使得地球臭氧層能免於被破壞，讓哈伯能為保護地球盡一份心力。

值得一提的是，哈伯近期在研發創新上陸續取得多項重要進展，名聞業界，包括一、推出全系列DC變頻冷卻機產品。二、在各大工具機展秀出HIG冷卻機的內藏式主軸冷卻應用。三、研發五軸加工機多系統冷卻應用系統上市。四、開發出冷卻機運轉ON-LINE，具備遠端設定、即時監測與預知保養等重要功能，做到工業4.0智慧生產的境界。

哈伯精密董事長許文憲同時兼任台灣區工具機暨零組件公會（TMBA）理事長、中華民國精密機械發展協會（CMD）理事長等職務，在這一波的台灣國家隊力抗新冠肺炎疫情行動中，他登高一呼帶領近30家台灣工具機與零組件大廠，義務性派出數百名具備機台設計、組立、電控與調校的專業人才，無償協助政府在短期內增產了92台的口罩自動生產機台，讓台灣的每日的口罩產量得以大幅衝高至1,300萬片，排名居全球第二，對抑制台灣新冠肺炎疫情的蔓延與平穩民眾不安的情緒居功甚偉，獲得了經濟部的高度肯定，打出了漂亮的一仗。

新冠肺炎疫情肆虐，短期內雖衝擊台灣精密機械產業的接單與出貨，但許文憲評估說，隨著5、6月天氣轉熱，病毒可望被消滅獲得控制，民眾消費與企業投資應會開始回溫，將為台灣精密機械業下半年迎來一波好光景，但就像一輛汽車組裝好了，如果欠缺四個輪胎也是跑不動，呼籲同業要及早備料，並趁此時盤點自己供應鏈的上下游廠商，檢視他們一旦景氣回升上來時，可能會有那個環節會被卡位，造成供應不順暢，宜及早規畫加以排除，才能比別人搶到更多商機。

(工商時報)