美中貿易戰與新冠肺炎疫情肆虐衝擊台灣精密機械產業接單與出貨，台穩精密公司將以持續增購齒輪研磨機、CNC內徑研磨機、CNC齒輪倒角機等高階齒輪加工生產設備，用來生產錐型齒、平面齒等客製化產品，全力提高廠內的產品種類、品質與營收，及協助客戶創造附加價值來因應。

台穩精密總經理廖德川指出，台灣工具機業界過去以生產標準機、泛用機種為大宗，但近年來已被陸資廠商迎頭趕上，無法與對方拚價、拚量，只好改朝生產客製化與高階機種方向發展，但在開發新市場時卻不時會遭遇客戶要求降價與縮短交期的壓力，相當頭疼。

為此，台穩近幾年來持續斥下巨資採購新型齒輪加工設備，就是要協助工具機客戶降低採購成本，縮短交期。通常一個齒輪的製程少則八個，多則可達到15個，如能將製程的70％都在廠內生產製造，不但兼顧品質、成本與交期「三贏」的局面，更可滿足工具機廠客戶少量多樣、客製化的要求。

台穩精密經營團隊在董事長黃明和、總經理廖德川用心帶領下，以「轉動全世界」做為經營職志，近年來持續投入塑橡膠機械專用齒輪箱，立式、臥式與龍門加工中心機齒輪箱頭部，與龍門加工機直線傳動用的大型齒條、主軸變速箱等產品的開發，技術領先群倫，並以高精度、高效率與高可靠度等特色聞名齒輪業界，該公司廠區內現擁有來自德國、瑞士與日本等多個國家高檔的齒輪研磨與加工設備，總數超過80台，總價達數億元，在業界名列前茅，被譽為是「台灣精密齒輪產業的第一品牌」。

(工商時報)