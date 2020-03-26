受新冠肺炎疫情影響，由外貿協會及機械公會共同主辦的台北國際智慧機械暨智慧製造展（iMTduo），將延期至9月9日至12日在台北南港展覽館2館與台北國際塑橡膠工業展（Taipei PLAS）及台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）同期展出，三大機械展異業合作預計將使用南港1、2展館約3,300個攤位，屆時國內外各參展主力大廠精銳盡出，將成為下半年台灣機械業的展出盛事。

根據機械公會統計顯示，臺灣機械設備近三年產值都達到新臺幣1.1兆元以上，出口金額在280億至300億美元之間，加上生產基地及供應鏈相當完整，因此成為台灣極具國際競爭力的重要產業。

Taipei PLAS以「工業4.0」、「智慧製造」及「循環經濟」為主題，展出內容包含「塑橡膠機械加工設備」、「射出成型機」、「中空成型機」、「印刷機械」、「包裝機械」、「模具、零配件」和「塑橡膠原料及製品」等，展現臺灣塑橡膠機械產業完整的供應鏈。

iMTduo為新世代製造業與工業4.0所量身打造，主軸聚焦智慧製造及趨勢，展區規畫有「金屬加工與自動化設備」、「智慧設備與製造」、「精密零組件」、「感測器與量測設備」等，完整呈現智慧製造供應鏈所需的產品與解決方案。

ShoeTech Taipei展出高效率自動化製鞋機械設備，並新增「鞋材配件」展項，提供更多元化採購選擇。隨著越來越多塑膠製品產業及製鞋業導入智慧化設備、自動化技術與萬機聯網等生產模式，將生產線升級轉型，大幅提升製造效率與減少生產浪費，iMTduo的加入將為Taipei PLAS及ShoeTech Taipei注入更多智慧製造元素。

另外，外貿協會屆時也將全力動員全球63個海外駐點，洽邀各地重量級買主前來臺灣參觀採購，並辦理三大機械展聯合一對一採購洽談會，協助業者及時掌握最新產業趨勢，展覽期間並舉辦高峰論壇及技術研討會等豐富多元周邊活動。

(工商時報)