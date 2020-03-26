野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，新冠肺炎衝擊全球股市，造成半導體族群歷經史無前例「超激賣」後，五大理由支撐大中華區半導體股第二季可望迎來反彈波，台積電（2330）可望打頭陣報喜，加上穩懋（3105）等11檔指標股各掌握四大主流趨勢，是半導體反彈先鋒部隊。

半導體族群本波回檔頗深，全球都在擔心肺炎疫情導致經濟衰退，對半導體產業前景自然樂觀不起來。隨財報季即將到來，鄭明宗認為，如果市場把一些注意力放在半導體企業的成績單與展望上，將會發現：一、過去三個月以內，許多企業評價已折損30％。二、市場正在重新調整預期。三、半導體庫存水位偏低。四、華為建立庫存動作更加積極。五、半導體企業第二季展望可能沒市場擔憂的那麼悲觀。

野村證券將因素加總起來，凝聚成半導體股第二季反彈轉機，這也是全球股災以來，外資圈首波全面式捍衛半導體績優股的完整觀點。

野村特別點出，台積電4月中法說將是全球半導體第一家風向球，且與市場看待台積電第二季會被砍單有別，鄭明宗研判，台積電第二季幾乎沒有面臨客戶訂單調整，不只單季營運展望扎實，2020年全年度也將維持雙位數營收年增看法，而非市場零成長的悲觀預期。

鄭明宗強調，這並不是完全忽略全球經濟可能面對衰退的事實，他所要強調的是，假使半導體還有大幅下修風險，問題也可能出現在下半年、不是第二季；不過，這波逾三成的大跌，很有可能已大致反映下半年與全年下行風險。

除力挺台積電行情外，野村證券還提出四大布局方向與受惠股，提供客戶指引：首先，因美國把專注度拉回對抗新冠肺炎疫情，延後對華為「下手」，將使華為供應鏈獲得喘一口氣的飆漲機會（relief rally），台系代表個股有台積電、穩懋、聯詠、頎邦。野村此一觀點特別新穎，法人圈迅速買帳。

二、大陸建置5G的腳步沒有停止，將會引領半導體產業股價反彈，受惠股是台積電與聯發科。三、從科技應用端來看，因在家辦公成為疫情時期非常手段，推升平板、NB、資料中心需求，受惠股為譜瑞-KY、瑞昱。

最後，因波段跌幅已深，聯發科、群聯、日月光投控、頎邦股價淨值比偏低，聯電自由現金流進步，都是展開價值投資的機會點。

(工商時報)