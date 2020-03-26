上銀集團旗下上銀（2049）、大銀（4576）去年營運因貿易戰及匯率升值而縮水，上銀25日董事會承認去年財報，去年匯損1.79億元，EPS從前年17.9元高峰腰斬至6.03元，但仍居工具機業上市櫃公司獲利王。兩公司今年2、3月均接獲短急單，合併營收可望逐月好轉。

大銀去年合併營收20.4億元，第四季匯損700萬元，全年匯損二千多萬元，EPS影響約0.2元，致使去年淨利歸屬母公司0.35億元，EPS為0.32元。董事會決議每股配現金股利0.04元、股票股利0.06元，合計配0.1元股利，配息率31.25％。

日本三大工具機廠是上銀重要客戶，去年亞洲地區占其合併營收至少六成，使得上銀去年合併營收受貿易戰影響而下滑，加上匯率升值侵蝕，轉投資上銀光電、邁翠斯及部分海外子公司發生虧損，去年獲利大幅衰退。

上銀去年合併營收降至202.1億元，營業毛利67.75億元、營業利益24.01億元、匯損1.79億元，淨利歸屬母公司18.65億元，EPS為6.03元。25日董事會承認去年財報、通過6月19日召開股東會，並未討論股利政策。

上銀集團總裁卓永財指出，上銀過去幾年提供滾珠螺桿、線性滑軌等傳動系統元件給日本豐田汽車廠，之後再擴及次系統，大銀則提供線性線性馬達、單軸定位系統，上銀集團正式啟動對豐田廣州汽車廠焊接生產線提供系統整合服務。

此外，大銀參與手機大廠設計產線升級計畫，大銀也派員進駐矽谷，成為首家提供國際知名手機大廠的傳動定位系統廠商。

(工商時報)