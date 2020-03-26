台股連兩日反彈，短線急拉千點，權王台積電（2330）及股王大立光（3008）帶頭衝鋒，帶動蘋概股猛力彈升，計有包括台表科（6278）、茂林-KY（4935）、南電（8046）等9檔蘋概股亮燈漲停，59檔蘋概股市值近二日大增9,435億元。

蘋概股是台股中流砥柱，占台股市值接近四成，在全球政府積極作多下，台股短線強彈千點，蘋概股功不可沒。

法人指出，蘋果供應鏈受新冠肺炎疫情影響，下游組裝或零組件出問題，但預期蘋果新產品仍將如期推出，從第二季開始拉貨情況將不變，因此，第三季仍為蘋概股出貨高峰。

國泰證期經理蔡明翰分析，台積電為台灣最大權值股，將左右指數走向，加上也是外資進出重要的標的，近期台積電股價大幅震盪與台積電基本面關聯度低，主要反映美國疫情導致美股的大幅波動，短線因跌深負乖離過高，無論美股台股與台積電仍在反彈格局之中。

但中長線台積電要有波段的回升行情，仍須等待美股止穩。美股止穩兩觀察點三天不破底，道瓊震盪幅度縮減至300點之下，美股止穩前，台積電以反彈為主，長線投資等待震盪再逢低承接。

永誠國際投顧投資總監陳威良指出，疫情導致消費需求遞延，3C產品出貨不順或科技業財測下修，已不算是市場的重磅利空消息，多已在法人預期之內，股價也提早大跌反映。

以台積電而言，即使蘋果的A14處理器訂單延後投片，但在5奈米製程技術方面，台積電具有獨占的領先優勢，訂單不會消失，換句話說，即使今年獲利下修，明年動能也上修，況且排隊向台積電預訂產能的大廠還很多。

台積電不僅是政府基金護盤必買標的，從幾家壽險業常下單的分點來看，壽險也大買力挺，台積電低檔爆天量後已換手成功。

陳威良指出，大盤跌破十年線後，市場恐慌情緒已推升至極致，包括3月19日見到台指期逆價差高達328點，創下歷年紀錄，而同日的整體融資維持率掉到僅剩下122％，融資斷頭令萬箭齊發。從這些極端訊號來看，大盤具備跌深反彈條件。

只不過，低點不等於底部，即使跌深反彈，市場的元氣仍須慢慢恢復。技術面來看，通常頭部與底部會對稱，大盤在12,197點附近形成約2個月頭部，合理推估築底可能也需要2個月時間。

而依照這樣的時間推算，到了5月底，屆時歐美新增確診人數應該已獲控制、逐漸趨緩，且國內上市櫃公司的第一季財報利空也已反映完畢，台股比較可能真正進入利空築底階段。

(工商時報)