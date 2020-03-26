台股25日再度在台灣50成分股領銜主演下，上演反彈戲碼，帶動個股無論質量好壞同步走揚，惟法人指出，盤面風平浪靜實則暗潮洶湧，投資人在明確落底前切勿接刀，若要進場也以「有基之彈」的權值股為主。

台灣50成分股中電子股共計18檔，其中包括南亞科、日月光投控、國巨、大立光及和碩等5檔個股25日皆拉出逾半根漲停板，至於權王台積電也在法人買超8,736張力挺下，大漲3.55％。

大盤25日上漲3.87％，順利站回10日均線，盤面上收漲個股高達1,550檔，占比達89.44％，包括疫情重災區的觀光、航運，以及先前因低利率環境遭空方狙殺的金融股25日也全數收紅。

法人普遍認為，台股25日雖再度出現跌深反彈，以修正負乖離過大情形，但整體行情仍屬空頭市場，盤面更暗藏四大危機，投資人不可不慎。

四大風險包括全球新冠肺炎確診人數突破40萬人，且數字恐將繼續增加；美國各州陸續發布禁足令，外資預估此舉恐衝擊美國第二季國內生產毛額（GDP）三成，以及外傳大陸4.3萬無症狀個案並未列入確診、外資3月以來累計賣超金額高達3,473億元，賣壓相對沉重等。

華南投顧董事長儲祥生認為，以現階段狀況觀察，盤面暫時還未止穩，歐美疫情的考驗才剛開始，基本面數據陸續下修後，將同步測試大盤底部，投資人現階段無論繼續保有現金或少量進場布局皆宜，因多檔個股股價已遭腰斬，如今進場布局風險相對較低。

宏遠投顧副總經理陳國清表示，無論體質好壞，股票跌深都會反彈，但基本面相對強悍的個股較能帶出長線的漲勢，因此現階段除民生必需品外，在電子產業方面，則以伺服器、電腦及平板等相關概念股為主，業績比重越高的公司，受惠程度相對越高。

(工商時報)