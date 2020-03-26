東京奧運已確定因新冠肺炎疫情而延後一年，台股中運動周邊的紡織、製鞋供應鏈25日股價大漲，如鈺齊-KY（9802）、豐泰（9910）、儒鴻（1476）、聚陽（1477）等個股。法人指出，延後一年舉辦，至少訂單僅是遞延，最差就現在了。

因新冠肺炎疫情擴散，加拿大、澳洲先後向國際奧委會提出放棄參加今年東京奧運，逼迫國際奧委會重視此事，最後決議延後一年，不會晚於2021年夏季，東京殘奧會也將延期到2021年。

每四年奧運盛事是運動品牌的對紡織業者、製鞋代工廠的最大下單量。東京奧運延後一年消息讓運動相關周邊業者鬆了一口氣，因為若國際奧委會執意今年舉辦，屆時受到新冠肺炎疫情衝擊，民眾掏錢消費購物的意願降低，業者剩下庫存品也不是好事。

事實上，受到新冠肺炎疫情的打擊下，民眾減少外出，消費減少，運動品牌客戶紛紛下修展望，已拖累紡織及製鞋業的業績，統計3月以來股價跌幅超過兩成的鈺齊-KY、豐泰、儒鴻、利勤、三洋紡、冠星-KY、聚陽等。

其中鈺齊-KY甚至從高點154.5元跌到前低63.5元，跌幅超過58％，打了對折。所幸鈺齊-KY適時宣布庫存藏股，買回區間價格55元至150元，公司派進場挽救股價，再加上東京奧運延期，訂單將延後，營運將見到谷底。

鈺齊-KY趁著股價低檔之際公告自結1月獲利1.71億元，年增58.33％，EPS為0.98元，高於去年同期0.72元，十足給了投資人持股的信心。

在儒鴻部分，法人指出，Nike對儒鴻今年上半年的訂單不變，下半展望待至4、5月才較明確。由於公司產能集中越南、加上客戶多位在北美，大陸疫情影響對公司無直接影響。

(工商時報)