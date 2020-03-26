台股連兩個交易日展開大反彈，跌深股無論基本面良莠都有表現，不過，研究機構並非站在全面護航角度，里昂證券趁台半（5425）股價反彈、降評「賣出」，推測合理股價估值砍到僅20元；凱基投顧則保守看待為升（2231）全年營運，降評「中立」。

里昂證券原本對台半持樂觀看法，但最新考量到狀況完全迥異，一口氣由「買進」降評至「賣出」。營運狀況的差異點有三：首先，台半2018年宣布擴張6吋廠計畫後，里昂一度看好車用貢獻，以及透過與聯電合作，得以分散化切入MOSFET市場。不過，在廠房竣工後，台半要獲得客戶認證最少要兩年，所費時間比預期長。其次，客戶量產周期拉長，隨晶圓代工廠產能利用率不足，MOSFET產業也面臨挑戰。

外資估算，台半2019年每股純益1.92元，2020年將衰退近一成、至1.74元，為連續第三年下滑，至2021年才有恢復成長機會。

為升與台半前景有部分相似之處，皆因新冠肺炎疫情衝擊車市，致使營運不確定性大增，也是研究機構降評的重要原因。

凱基投顧科技產業分析師梁姿嫺指出，歐美各國紛紛祭出邊境封鎖與檢疫令，當地汽車售後服務市場動能可能趨緩，預估毫米波雷達上半年貢獻有限。

(工商時報)