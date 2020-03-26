總經與市場分析： 新冠肺炎全球確診病例上月不到10萬人，短短一個月到3月25日爆衝至40萬人，美國確診已達5.2萬人，距離中國的8.1萬人，越來越接近。雖然中國疫情逐漸緩和，但中國以外卻蔓延，近來歐美陸續封城鎖國，全球經濟活動，彷彿被疫情按下停止鍵。

在各各國重手救市下，全球股市忽漲忽跌，美國近期漲跌都碰到融斷機制，波動可說是30年來最大。整體而言，歐美股市跌幅已深，加權指數25日收在9,644點，距離低檔8,523點已反彈1,121點，千點反彈行情後，建議放緩腳步，上面將碰到9,700～10,000點大量套牢區。近期除年報陸續公布，之後將公布3月營收，建議趁反彈時重新調整持股，汰弱留強並且布局錯殺的績優股。

觀盤重點：

可從以下五點分析，1.新冠肺炎疫情的擴散情況、品牌大廠對財測及修正後的展望，以及中國供應鏈的復工狀態；2.美國第三輪1.6兆美元的紓困法案在參議院連續兩天皆遭否決，但美國財政部與民主黨參議員積極協商，倘若過關，市場資金大量注入下，短線流動性危機解除。3.歐元區3月綜合PMI指數初值為31.4，大幅低於市場預期的38.8；歐元區3月服務業PMI指數初值為28.4，大幅低於市場預期的39，歐元區服務業景氣創下指數編列以來最低，製造業景氣創2009年4月以來最低，綜合PMI創下指數編列以來最低，歐元區這麼糟的數據，代表目前救市政策尚未發揮功能。

4.盤面最核心重點仍然是疫情，美國確診人數已經突破5萬人，不排除往10萬人以上前進，而歐洲義大利6萬、西班牙3.5萬、德國3萬，這些國家何時能控制住疫情才會使得盤面落底。5.另藥物方面，疫苗還需要至少兩年，但近期法國研究奎寧類藥物搭配抗生素使用，有臨床資料顯示在5天後病毒數歸零，且此藥物為容易取得的大眾藥物，倘若歐美各國之後確認此治療策略可行，將使得局面逐漸控制，市場重拾信心。

操作策略：

全球股市指數距離高點皆有30～40％的修正，短線跌幅已深，市場迎來又急又快的反彈。實質面，目前經濟在疫情衝擊下，景氣走弱，基本面不斷下修，此時操作紀律非常重要，建議嚴格停損，並在營運公布後調整持股，汰弱留強。精選會成長、逆境中仍然脫穎而出的好公司、好產業逢低布局：

1.在家辦公興起，遠距視訊需求上升，低延遲、廣連結，正是5G的最大優點，5G產業相關的小型基地台如中磊、智易；資料中心如智邦、信驊；散熱的泰碩、奇鋐；功率放大器的穩懋、宏捷科等，這些主流產業的重點公司可在回檔中伺機進場。

2.各國寬鬆下市場資金氾濫，台股動輒4、5％起跳的現金股息殖利率傲視全球，可留意高殖利率、高毛利、低評價的二高一低股。

3.記憶體、被動元件、CIS等缺貨漲價的相關族群、宅在家的遊戲產業，以及籌碼面優勢，很多宣布庫藏股、且營收及財報表現佳個股亦可留意。

(工商時報)