資訊服務商精誠資訊（6214）受惠於收購整合策略奏效，2019年營收獲利皆創下歷史新高，展望今年營運，精誠25日法說會上表示，公司內部還是朝較高的目標努力，期望今年營收有兩位數的成長，但在疫情的干擾之下，很多公司資本支出轉趨保守，目前看來會是不小的挑戰。

精誠2019陸續併購鼎盛資科、投資宏誌科技、敦新科技、景竣實業、藍新資訊等，加上財務投資收益與四方精創股權處分及帳上評價利益的溢注，營收220.51億元、年增13％，稅後淨利為18.08億元、大幅成長72％，每股稅後盈餘為7.31元，預計配發現金股利每股5元。

而針對法人提問2019年毛利率略微下降1％，精誠表示，一方面是服務組合變化，去年毛利較低的VAD比重較高，毛利較好的SI系統整合及Industry則略有降低，因此毛利表現有些微影響。另外則是去年營收規模的提高、獲利增加，在提列獎金、員工董事酬勞等金額增加，營業費用提高到49億元左右。

精誠進一步表示，SI系統整合方面近年狀況不錯，尤其在金融業有不斷成長的趨勢，主要來自數位轉型需求所挹注的動能，客戶花不少資本資出在數位轉型上，而去年零售流通產業以及行動支付市場增溫，但現在受到疫情影響，像是零售業、百貨業等狀況不好，POS機的需求有出現停滯的現象。也是因為疫情導致業者對IT支出的保守，所以預期今年維持雙位數成長會是不小的挑戰。

不過值得關注的是，雖然先前市場關注的製造業轉移陣地雖還沒有明顯感受，不過疫情帶動的視訊軟體、遠距辦公需求是明顯增加，另外像是先前因為防疫管制導致員工返工不如預期，智慧製造需求更加顯著，長期來看該領域也會有不錯的需求產生。

精誠強調，20202年公司將繼續秉持5A、4C、3D核心能力整合數據經濟生態圈，5A包括（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）、4C（上雲、用雲、管雲、護雲）、3D的Data運用管理，掌握數位轉型商機，並以「生態整合Xi」為定位，為客戶從情境應用、體驗設計、場景互動、數據整合，把整個應用提升到新的層次。

(工商時報)