電子產品驗證服務廠宜特（3289）25日公告去年財報，歸屬母公司稅後淨利0.77億元，與前年相較由虧轉盈，每股淨利1.10元優於預期，董事會決定大方配息，每普通股擬配發2元現金股利。宜特看好今年在先進製程、先進封裝、5G等三大領域的成長動能，其中，大陸加速5G基地台建設的新基建檢測商機持續轉強，訂單能見度已看到第二季底。

宜特去年將集團內的100％持股的上海子公司所有股權，轉移給大陸蘇試集團，股權交割在去年12月全數完成。宜特公告扣除上海子公司營收數字的去年合併營收25.20億元，與同樣扣除上海子公司營收的前年合併營收22.12億元相較成長13.9％，因上海子公司以停業單位計算損益，所以去年歸屬母公司稅後淨利0.77億元，與前年虧損1.90億元相較，營運上由虧轉盈，每股淨利1.10元優於預期。

宜特董事會決議大方配息，將以累計盈餘每普通股配發2元現金股利，以25日收盤價32.1元計算，現金殖利率達6.2％。宜特表示，去年進行對內與對外的結構性體質與整體營運上的調整，財務方面流動比率已從前年83％提升到去年100％，償債能力大幅提升，負債比率也從已從前年68％降至去年的53％，財務結構明顯改善。

在營運方向上，宜特也進行大幅度的調整，包括驗證分析本業體質調整、晶圓後段製程的布局、子公司創量的重新整頓等，致力大陸市場營運方針轉型，都是宜特蛻變的關鍵。宜特看好今年Q1毛利率將有大幅提升空間。

宜特指出，去年第四季中國大陸業者的去美化，帶給台灣IC設計業者新商機，今年第一季仍然持續進行當中，尤其是不少新晶片採購案，都將美系晶片外商供應比重大幅降低，甚至一口氣降至零。頂替上陣的台灣IC設計業者也如火如荼展開新的開案量，研發開發量的大增，伴隨而來龐大的前期驗證分析需求，帶動宜特的營運走揚。

宜特表示，雖然新冠肺炎疫情未見減緩，但各國仍會向5G市場發展，宜特看好今年在先進製程、先進封裝、5G等三大領域的成長動能，其中，大陸加速5G基地台建設的新基建檢測商機強勁，也帶動7奈米及5奈米等先進製程晶片需求，宜特直接受惠且訂單能見度已看到第二季底。

(工商時報)