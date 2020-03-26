電源管理IC廠茂達（6138）及其子公司金氧半場效電晶體大中（6435）25日雙雙公布2019年財報，受到MOSFET價格下跌影響，母子公司稅後淨利皆雙位數衰退，不過在股利政策上仍不手軟，分別都將配發4.3元現金股利，其中茂達現金殖利率更達到7.73％的前段班水準。

此外，由於近期全球股市受到重創，茂達近一個月跌幅也超過兩成，為維護股東權利，茂達決議啟動庫藏股買回，預計將買回1,200張庫藏股轉讓給予員工。

茂達、大中25日召開董事會通過2019年財報，其中茂達2019年全年合併營收達45.46億元、年減6.21％，毛利率30.3％、年減0.8個百分點，歸屬母公司淨利3.45億元，每股淨利4.9元；大中2019年全年合併營收21.52億元、年減14.34％，毛利率18.4％、年減4.1個百分點，稅後淨利年減37.24％至2.02億元，每股淨利6.16元。

法人指出，大中2019年主要受MOSFET報價下跌影響，因此即便市場需求仍相當暢旺，但毛利率仍難逃衰退衝擊，使稅後淨利減幅遠大於合併營收，母公司茂達也同步受到大中業績衰退衝擊。

茂達、大中董事會25日亦公告股利政策，茂達每股將配發4.3元現金股利，依照茂達當日收盤價55.6元計算，現金殖利率高達7.73％，屬高殖利率水準；大中也將配發4.3元現金股利，現金殖利率6.25％。

除此之外，近期受到新冠肺炎肆虐及油價下跌影響，全球股市全面下跌，茂達近一個月股價跌幅達21.4％，為維護股東權益，茂達25日董事會一致通過買回庫藏股，買回日期為3月26日至5月25日，買回價格將落在36～90元區間，一共將買回1,200張庫藏股，將會轉讓給予員工。

(工商時報)