散熱模組大廠超眾（6230）因大股東日本電產（Nidec）力挺，不論超眾股價是漲是跌、都持續加碼，自13日起持續買超近5千張，在特定買盤力撐下，超眾在台股爆股災時股價表現相對抗跌，因表現逆勢，25日經主管機關要求提前公布元月獲利，經自結，超眾元月EPS僅0.47元，呈年減13.6％，惟去年EPS8.12元，仍優於前年的6.9元，成功拿下歷史次高佳績。

超眾大股東日本電產趁全球股災，進場大買超眾持股，自13日起啟動買股計畫，至19日止，合計買回超眾近5千張持股，連帶持股比例也由2月時的54.7％拉升至60.43％，正式突破六成的門檻，由13日的收盤價168元起算，至25日收盤價220元止，波段漲幅達到30.9％。

也因為股價表現逆勢，超眾25日被點名必須先行公布最近期獲利，經超眾自結，元月營收為5.99億元，較去年同期下滑18.7％，本期淨利為0.41億元，較去年同期減少12.8％，經過換算元月單月EPS為0.47元。

(工商時報)