鋼構和風電大廠世紀鋼（9958）2019年獲利大躍進，全年稅後淨利為7.38億元、年增18倍，每股稅後淨利為3.53元、年增19倍，優於2018年每股稅後淨利0.17元，創歷史新高。

世紀鋼表示，去年獲利大幅成長的主要原因，除了出售桃園物流廠外，也與去年鋼構工程挹注、及第四季起風電工程逐漸展開有關，且預期今年笫二季起風電工程，將逐漸進入高峰期，增添營運動能。

世紀鋼25日股價走揚，每股上漲0.7元，收在75.3元、單日漲幅0.94％，成交量6,275張。

世紀鋼25日公告，去年營收為24.23億元、年增46.49％，營業毛利為3.7億元、毛利率15.41％，營業利益1.15億元、營益率4.82％，稅後淨利為7.38億元、年增18倍，EPS為3.53元，較前年EPS 0.17元，大增19倍。

世紀鋼指出，去年獲利大幅成長，主要是受惠於出售桃園物流中心，使前三季稅後淨利達到6.08億元，EPS為2.91元，另外第四季起隨著風電工程逐步啟動，也提高營收動能。

世紀鋼今年2月合併營收4.67億元、年增283.5％，累計前二月合併營收為7.98億元、年增260.31％，對此，世紀鋼表示，最主要是鋼構工程挹注，占總營收60％左右，其次是風電工程的加持、占40％左右。

展望未來，法人認為，世紀鋼伴隨風電工程的逐步邁進，包括承接沃旭81支基樁與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）的69座水下基礎基樁工程訂單，以及德國風電開發商達德的工程合約訂單，估計訂單總金額超過新台幣300億元，將於未來二、三年陸續辦理交貨，且自今年第二季逐漸進入生產高峰期，預期下半年風電工程營收貢獻有機會達到75％，其餘25％營收為鋼構工程貢獻。

(工商時報)