全球新冠疫情日益嚴峻，包括馬來西亞、義大利、西班牙及印度等國相繼鎖國封城，已衝擊中鋼外銷市場接單，加上歐美亞鋼廠減產效應，受此影響，中鋼（2002）董事長翁朝棟25日表示，將視5月內外銷詢單和接單情況後，再決定是否啟動減產「保價」措施。

惟翁朝棟表示，未來只要有急單和轉單效應，譬如下游螺絲扣件產品近來有轉單效應浮現，中鋼勢必會全力協助下游鋼廠，供應所需鋼材因應。

翁朝棟說，近來受疫情影響，繼馬來西亞後，印度24日也宣布封城，加上義大利和西班牙等地已實施封城，造成外銷物流受阻，將衝擊中鋼外銷接單，且大陸、日本等地鋼廠陸續實施減產計畫，中鋼將視5月內外銷詢單和接單情況後再對內外銷整體狀況，調整產銷計畫，目前都還在評估和規劃中。中鋼一旦實施減產，預估減產幅度約5％～10％。

翁朝棟指，過去大陸鋼廠遇到類似市場狀況時也有實施減產計畫，一方面拯救經濟，另一方面是為減產保價，主要考量市場發生重大變化時，不可能讓供給量持續增加，也不可能讓售價無限跌下去，必須採取積極作為，來因應市場變化。另根據調查，包括全球大鋼廠阿賽落．米塔爾鋼廠已啟動減產計畫，擬關掉位於美國印地安納州的四號高爐，且俄羅斯MMK鋼廠也確定關掉一座高爐廠，其它奧地利、法國、義大利等地鋼廠也啟動減產計畫。

(工商時報)