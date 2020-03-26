工具機業去年營運遭逢中美貿易戰、新台幣匯率強勁升值雙重夾擊，虧損家數遽增。百德（4563）去年稅後淨損0.91億元，每股虧損2.23元，25日董事會決議不配發股利，包括恩德（1528）、高鋒（4510）、福裕（4513）及全球傳動（4540），共有五家工具機業上市櫃公司去年出現虧損。

工具機業成了貿易戰的最大受害者，去年僅喬福（4510）營收逆勢成長，合併營收6.71億元，年增6.24％；營業利益1.21億元，稅後淨利1.16億元，EPS 1.35元。喬福董事會承認去年財報，會中通過每股配發現金股利1元，配息率74.07％，以25日收盤價15.85元計算，現金殖利率6.31％。

百德機械25日董事會承認去年財報，去年合併營收19.15億元，但囿於併購美國Winbro工具機集團，需提列費用三千多萬元，又認列匯損金額上千萬元，去年稅後淨損0.91億元，每股虧損達2.23元。

高鋒去年合併營收18.83億元，本業出現虧損0.33億元，認列轉投資和大等公司配發現金股利挹注，稅後淨損0.28億元，每股虧損0.26元。

福裕去年合併營收13.81億元，稅後淨損0.13億元，每股虧損0.16元。全球傳動去年營收21.08億元，本期淨損0.62億元，每股虧損0.64元。高鋒、福裕、全球傳動及百德四家公司都不配發股利。恩德去年趁不景氣，處分一些不賺錢事業，需認列費用，又有匯損，稅後淨損達2.73億元，每股虧損1.39元。恩德董事會決議從資本公積提撥，每股配發0.1元現金股利。

(工商時報)