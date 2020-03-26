台灣車市防「疫」逆勢揚，加上汽車零件族群大方配息、股價回檔甚多，推升殖利率從6％起跳，投資價值浮現下，25日雙雄和泰車（2207）、裕日車（2227）帶頭漲停下，整體汽車類股報復性大漲8.28％，漲幅冠台股，一掃先前遭摜壓的低迷。

汽車零件廠中，以正處傳統旺季的AM（售後維修）汽車零件族群率先反應，堤維西（1522）、為升（2231）又有7％以上高殖利率題材加持，25日股價亮燈漲停作收；汽車電子業者同致（3552）、LED車燈模組廠麗清（3346），也在股價跌深之後，25日出現搶短買盤，推升股價漲停作收。

法人分析，3月國內車市不受新冠肺炎疫情影響，前20天銷量年增35％，市場龍頭和泰車同期新車銷量更狂拿33.8％超高市占率，裕日車去年獲利也繳出優於預期的好成績，推全年EPS達24.27元的歷史次高，激勵兩家車商25日股價雙雙直奔漲停。

裕隆（2201）、中華車（2204）等上市車商，也搭上順風車25日股價翻紅，三陽（2206）更因啟動庫藏股，股價逐步朝20元整數關卡靠攏。

汽車零件廠題材豐富，AM汽車零件族群正處旺季，首季業績有撐；主要外銷市場北美正籠罩在新冠肺炎疫情之下，當地經濟恐受衝擊，造成消費者延後換購新車；民眾延長現有車輛使用下，對於AM零件修補的需求看增，產業前景樂觀。

包括東陽（1319）、大億（1521）、堤維西、劍麟（2228）、為升、永新-KY（4557）等業者陸續公布股利政策，加上前波股價回檔修正多，推升相關族群殖利率從6％起跳，投資價值浮現；對照這波央行降息，法人看好有機會吸引定存族逢低布局。

(工商時報)