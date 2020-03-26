國內水龍頭及陶瓷衛浴大廠成霖企業（9934）2019年合併財報出爐，合併營收170.23億元、年減4.78％，但因營業費用增加，及營業利益與業外收入淨額同步減少，稅後盈餘3.35億元、年減45.78％，EPS 0.94元、低於2018年度的1.69元。成霖董事會25日通過去年度股利，每股擬配發股息0.6元。

展望今年營運，成霖透露，集團今年擁有陶瓷衛浴年產能，包括墨西哥廠年產100萬套，加上山東美林年產300萬套，可增加集團陶瓷供應量，加上可由墨西哥廠就近供應北美市場，可取得貼近市場的供貨優勢。

另在水龍頭五金件貼牌代工的部分，因客戶庫存調節水位，已接近要回補貨源階段，預料可增加客戶下單意願。不過，目前全球遭受新冠肺炎疫情的衝擊，公司正與客戶洽談供貨的時點。

成霖去年前三季稅後盈餘4.56億元，等於去年第四季稅後虧損1.21億元，單季每股稅後虧損0.34元，讓去年全年稅後盈餘下滑至3.35億元、年減45.78％。

(工商時報)