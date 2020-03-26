黑松（1234）25日公告董事會通過2019年度稅後淨利8.47億元，年增21.57％、EPS為2.11元，創近三年新高；董事會並決議配發1.7元現金股利，股利水準亦創下近三年新高紀錄，股息配發率80.6％；以25日收盤價計算，則現金殖利率為5.85％。（劉馥瑜）

(工商時報)