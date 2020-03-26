股市短波－黑松配息1.7元 近三年新高 04:102020/03/26 工商時報 劉馥瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黑松（1234）25日公告董事會通過2019年度稅後淨利8.47億元，年增21.57％、EPS為2.11元，創近三年新高；董事會並決議配發1.7元現金股利，股利水準亦創下近三年新高紀錄，股息配發率80.6％；以25日收盤價計算，則現金殖利率為5.85％。（劉馥瑜） (工商時報) #黑松 #近三年新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 創三年新高！黑松去年每股賺2.11元 擬配發1.7元股息 21:222020/03/25 財經 工商時報熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 是你？花50元買咖啡 幸運中千萬大獎 - 財經 - 工商 富味鄉斥資2.3億 買大安區辦公室 - 財經 - 工商 不敵疫情衝擊 晶悅飯店6月底熄燈 - 生活 - 工商 獨》紓困新冠慘業 壽險四大地主緊急建言降租 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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