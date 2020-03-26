在台灣地標與國際精品品牌齊到位助攻下，101台北金融大樓（2899）25日董事會通過2019年財報，全年獲利22.02億元、年成長6.4％，EPS為1.5元，優於2018年的1.41元，創歷史新高。（李麗滿）

(工商時報)

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