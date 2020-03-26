股市短波－兩天達標 興采完成收購聚紡 04:102020/03/26 工商時報 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 才二天就達標；興采（4433）25日公告，收購聚紡（4429）股權已達三成。興采指出，至25日12點，總計已收購10,533,590股，已達最低收購數量10,305,000股，公開收購條件已成就。（袁延壽） (工商時報) #興采 #聚紡 #達標 #收購 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：永豐餘、矽統、熱映、健亞、興采、旭富 10:002020/03/23 財經 疫情蔬菜大滯銷 吉安鄉收購蔬菜孝敬長者 19:502020/03/23 生活 《興櫃股》安特羅腸病毒疫苗三期臨床試驗達標，將送藥證申請 14:492020/03/24 財經 安特羅腸病毒疫苗三期臨床試驗達標 將送藥證申請 15:192020/03/24 財經 傳阿里正洽購音樂版權商 拓展數位音樂領域 15:512020/03/24 財經 1266人體試驗國內第一支腸病毒疫苗 安特羅：「血清保護率」達標 18:302020/03/24 財經 阿里擴大音樂市場 擬收購版權巨頭 04:102020/03/25 全球財經 春日戰鬥天不是妃子也笑了 192萬隻平腹小蜂殲蟲大作戰... 12:562020/03/25 生活 才二天就達標！興采已完成收購聚紡 16:512020/03/25 財經 工商時報熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 是你？花50元買咖啡 幸運中千萬大獎 - 財經 - 工商 富味鄉斥資2.3億 買大安區辦公室 - 財經 - 工商 不敵疫情衝擊 晶悅飯店6月底熄燈 - 生活 - 工商 獨》紓困新冠慘業 壽險四大地主緊急建言降租 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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