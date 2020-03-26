才二天就達標；興采（4433）25日公告，收購聚紡（4429）股權已達三成。興采指出，至25日12點，總計已收購10,533,590股，已達最低收購數量10,305,000股，公開收購條件已成就。（袁延壽）

(工商時報)

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