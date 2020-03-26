寬宏藝術（6596）董事會25日決議配發股息4.5元，創歷史新高，以當日收盤價42.05元計算，現金殖利率達10.7％。寬宏表示，考量疫情影響與公司計劃前進東南亞設據點開拓海外市場，今年將多保留現金部位因應後續可能布局。（邱莉玲）

(工商時報)

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