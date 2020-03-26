股市短波－寬宏配息4.5元 殖利率10.7％ 04:102020/03/26 工商時報 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寬宏藝術（6596）董事會25日決議配發股息4.5元，創歷史新高，以當日收盤價42.05元計算，現金殖利率達10.7％。寬宏表示，考量疫情影響與公司計劃前進東南亞設據點開拓海外市場，今年將多保留現金部位因應後續可能布局。（邱莉玲） (工商時報) #寬宏 也許您會感興趣 工商時報熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 破天荒！中華電考慮發公司債 - 財經要聞 - 工商時報 是你？花50元買咖啡 幸運中千萬大獎 - 財經 - 工商 獨》前不分區立委施義芳 接台灣世曦新董座 - 政治 - 工商 獨》紓困新冠慘業 壽險四大地主緊急建言降租 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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