亞泥持股67.7％、在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK），公布2019年財報，獲利為31.47億元人民幣，年增30％，這也是亞泥西進大陸市場以來獲利最好的一年。而以亞泥持有亞泥中國67.7％的股權計，亞泥去年可從亞泥中國取得92.38億元新台幣的貢獻。（袁延壽）

(工商時報)