股市短波－亞泥中國 2019年獲利年增三成 04:102020/03/26 工商時報 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞泥持股67.7％、在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK），公布2019年財報，獲利為31.47億元人民幣，年增30％，這也是亞泥西進大陸市場以來獲利最好的一年。而以亞泥持有亞泥中國67.7％的股權計，亞泥去年可從亞泥中國取得92.38億元新台幣的貢獻。（袁延壽） (工商時報) #亞泥中國 #獲利 #亞泥 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞泥投資山水水泥2019年獲利成長35％ 亞泥獲利可望創高 12:542020/03/23 財經 亞泥去年獲利攀峰 01:192020/03/24 證券．權證 興勤獲利穩健 配息4.2元創紀錄 01:202020/03/24 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：精材、台積電、元太、玉晶光、晶華、矽力 10:342020/03/24 財經 花旗環球：年底高點預期降到8,500點 04:102020/03/25 證券．權證 亞泥中國2019年獲利31.47億元人民幣 年增30% 11:102020/03/25 財經 亞泥配發3元現金股利、嘉泥配1元現金股利 20:412020/03/25 財經 併購發威 精誠年營收拚增兩位數 04:102020/03/26 證券．權證 超眾 元月每股獲利0.47元 04:102020/03/26 證券．權證 網通載板需求旺 南電H1看俏 04:102020/03/26 證券．權證 工商時報熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 破天荒！中華電考慮發公司債 - 財經要聞 - 工商時報 是你？花50元買咖啡 幸運中千萬大獎 - 財經 - 工商 獨》前不分區立委施義芳 接台灣世曦新董座 - 政治 - 工商 獨》紓困新冠慘業 壽險四大地主緊急建言降租 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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