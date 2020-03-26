印刷電路板廠暨IC載板廠南電（8046）在載板需求旺盛以及高值化產品比重提升下，2019年營運成功虧轉盈，25日法說會上公司表示，上半年電子產品銷售雖然受到傳統淡季影響，但因為高層數、大尺寸的網通載板需求續旺，預期2020上半年獲利表現可望比2019年同期有所成長。

以近三年營收狀況來看，南電在拓展高值化產品市場以及提升產品平均售價策略奏效，營收表現自2017年谷底逐年回升，2018年營收288.33億元、年增8.3％，2019年更受惠於高值化產品比重持續提升，產品平均單價續揚，營收達310.94億元，年成長7.8％。

獲利表現方面，南電雖然從2016年至2018年呈現虧損，但公司提升高值化產品銷售比重以及改善產品組合，2019年受惠5G網通與穿戴式裝置等高值化產品需求提升，高層數大尺寸網通載板、SiP載板、中介板等產品銷售增加，帶動獲利表現進一步成長，2019年營業利益成功轉盈。

南電2019年產品比重上，網路通訊47％、消費性電子22％、個人電腦16％、車用電子11％，產品別變化上公司表示，個人電腦與網通產品營收占比提高，是受益於處理器客戶市占率提高與提早布局高階網通設備市場，消費性電子產品略為下滑，係因為遊戲機進入產品生命周期尾聲，且穿戴式裝置客戶於上半年調整庫存。

另外中美貿易戰導致全球景氣低迷，終端汽車市場銷售疲弱，影響車用電子需求，因此2019年車用板營收占比下滑；而加密貨幣應用產品的減少，南電則利用人工智慧與高效運算等產品來抵消。

展望後續南電表示，高階ABF載板將持續配合客戶的大尺寸5G網通設備、伺服器、7奈米電腦、遊戲機處理器等，也會生產AR/VR、人工智慧/高效運算晶片等高技術層次載板，以提升產品平均售價。SiP載板除穿戴式裝置，也可望因應行動裝置相機模組與5G手機天線模組帶動需求大增。

(工商時報)