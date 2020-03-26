工業電腦（IPC）廠3月以來遭遇疫情亂流，股價大幅修正，拉回近年低點，本益比一路探低，公司經營層紛紛付諸實際行動為股價抱屈，除維持一貫高配息的股利政策外，近期有立端（6245）、鑫創電子（6680）、伍豐（8076）等先後祭出庫藏股，護價心態濃厚。

工業電腦因產品生命周期較長，專案出貨時程大多維持三個月以上，營運相對穩健，並有不少公司去年獲利向上，董事會大方配息，又遇到肺炎股災攪局，拖累股價表現，更將現金殖利率推高至優於往年水準之上。

工業電腦廠龍頭研華去年賺逾一股本，董事會決議配息7.8元及配股1元，整體股利發放率達83.73％；安勤受惠去年美投票機出貨暢旺，稅後淨利4.6億元，年增88.48％，EPS 6.65元，營收、獲利同步登頂，公司擬配發現金股利4元新高。

廣積今年大方配息，將以盈餘配發1.5元、資本公積配發0.5元，每股共發給股東2元現金股利，配發率高達94.34％；艾訊通過配息4元，換算現金殖利率達7.82％。

此外，因應股價重挫，IPC業者為維護股東權益，3月以來大舉祭出庫藏股，目前共有立端、鑫創電子、伍豐、威強電四家已公告實施，市場傳聞大型IPC公司董座也進場加碼自家股票，砸下手中銀彈替股價表現喊冤。

車載電腦系統廠鑫創電子去年9月掛牌上櫃，公司日前公布配發現金股利2.5元，股票股利0.6元，共計3.1元，優於去年水準，董事會並決議首度實施庫藏股，擬買回250張，區間價格50～65元，買回目的為維護公司信用及股東權益。

威強電近兩年皆採取現金減資瘦身，股本降至17.73億元，去年營收56億元、年減9.36％，EPS 2.82元，公司宣布將買回1,000張庫藏股。

(工商時報)