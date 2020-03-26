在主要長期客戶Adidas、Puma、Gap等客戶訂單增加下，運動服飾短纖布料大廠冠星-KY（4439）2019年獲利創歷史新高，EPS 13.92元。董事會決議，今年每股將配發8元現金股利。以冠星昨日收盤價112.5元計，現金殖利率為7.1％。冠星去年稅後淨利3.88億元，年成長47.4％。

受到傳統淡季，春節假期、工作天數減少因素，冠星累計1～2月營收8.12億元，年減12.81％；不過，冠星指出，公司庫存量至少在三個月上下，且主要生產基地在越南、柬埔寨，較不受這次疫情影響，預期3月營運就會急起直追。

除現有客戶外，冠星近年來也積極爭取其他全球知名品牌服飾廠的訂單。

由於在中美貿戰過後，全球品牌服飾廠都積極擴大「一站式採購、集中下單購足」的下單方式，冠星也已進行配合此項趨勢的生產模式調整。冠星將擴大投資柬埔寨新廠，未來將往下游成衣生產製造進行發展，成一條龍式產線，以配合品牌客戶海外採購策略。

基於目前股價已跌破去年底上市每股158元的掛牌價，冠星董事會也在25日決議，將執行庫藏股，自3月26日至5月25日，以每股80元至210元區間，買回30萬股，買回的股份將轉讓給員工。

(工商時報)