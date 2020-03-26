總太地產（3056）由於帳上現金多，為回饋長期持有的股東，25日董事會決議，每股擬配息3元！不僅股利創下近八年來新高，同時也是中部營建類股配息最大方的建商。

總太地產2019年營收為37.42億，年增40.62％，前三季EPS 2.05元，預計近日將公布2019年財報。

總太表示，目前線上銷售的台中市北屯區大十期的「共好MELODY」預售案，總銷金額約20億元，銷售量衝破九成；以及北屯區「聚作」預售案，總銷金額約65億元，目前銷售破五成。兩建案預計於2022年底、2023年首季陸續交屋入帳。

總太進一步表示，雖然這波疫情多少影響賞屋人氣，但總太持續看好剛性購屋需求，目前也在規畫「總太2020」第三期新案，總銷金額超過60億元，將伺機進場推案。

總太地產今年前兩月因處分台中市北屯區土地，以及台中市北屯區「織築」、東區「東方紐約」等新成屋陸續交屋入帳，帶動營收高達12.54億元，大增近50倍。

法人表示，總太今年預計有台中「織築」、「東方紐約」及「總太2020」等三個完銷建案陸續入帳；其中，總銷金額達65億元的「總太2020」，力拚第四季、明年第一季跨年交屋，挹注2020年營收有機會上看40億元，營收與獲利可望超越去年。

(工商時報)