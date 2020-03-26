外資25日再轉為賣超22.94億元，但十檔個股獲外資連日認錯回補逾4,000張，表現可圈可點，多數為大型權值股。

其中，最受關注的是台積電（2330），獲外資連兩日買超近2.93萬張，再來是台新金（2887）、中華電（2412）及仁寶（2324）連二～五日買超，且都在1萬張以上。

受到全球股市大跌影響，近期外資也將台股當成提款機，累計今年迄今共賣超5,200億元，創下歷年最大賣超，造成台股今年第一季快要將去年漲幅全吃了；不過，近日外資調節壓力減輕，是目前較令投資人可喜之處。

外資終結連12賣之後，24日轉為小買超52.58億元，但未料，美股道瓊指數24日強彈2,112點，外資25日再轉為賣超22.94億元，投資專家指出，全球新冠肺炎疫情嚴重，恐將影響上半年全球經濟成長，在疫情尚未獲得控制之前，外資仍可能會變現賣超，因此，台股暫時以跌深反彈視之。

近期國家隊強力護盤，國安基金開始進場，政府基金也積極加碼，為了穩定台股，買進標的多以權值股為主，而外資近日也回頭加碼大型權值股，對股價低檔形成有利支撐，據統，外資連二～七日買超股有台積電、台新金、中華電、仁寶、中石化、大成鋼、大同、南亞、鴻海及華新等，主要集中在電子、金融、傳產等各產業次族群的龍頭。

(工商時報)