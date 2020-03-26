為推展證券教育宣導，並因應新冠肺炎（COVID-19）疫情發展，證交所將原先大專院校實地參訪行程改為線上學習，錄製證券市場核心業務內容的教學影音檔，提供學校師生及一般投資人觀看學習，利用網路無遠弗屆的特性，將證券知識推廣到全國各地更多的角落。

證交所配合金管會金融知識普及計畫，積極推廣證券投資知識，除了每年分別針對教師及大專學生，舉辦「全國教師證券知識研習營」以及「校園證券投資智慧王知識競賽」之外，亦接待學校及學術團體到公司參訪，以加深其對證券市場的了解，對於推展證券教育宣導往下扎根，可謂不遺餘力。

證交所表示，近期因新冠肺炎疫情疑慮，為避免群聚感染風險，證交所將核心證券業務內容，錄製成教學影音檔，協助學校教師提供學生進行網路遠距學習，大專院校財經系所如有意願，亦可與證交所洽談網路教學合作案，由證交所分享學習影音檔，作為教師輔助教材之用。

此外，證交所也提供溝通交流管道，教師或學生觀看影音檔後，如有任何問題詢問或意見回饋，將會立即回應。

證交所錄製之學習影音檔，主題包括：「臺灣證券交易所簡介」、「股票交易流程簡介」、「結算交割制度簡介」、「借券制度簡介」、「ETF或新商品簡介」、「上市制度簡介」、「市場監視制度簡介」、「公司治理簡介」、「證券商輔導簡介」等。

未來藉由線上觀看學習的方式，證交所表示，除了可以與大專院校及學術團體進一步合作，提供遠距教學的另一種選擇之外，學習影音檔亦開放予一般投資大眾，讓其可透過此線上學習管道，更深入了解證券市場核心業務及證交所提供的服務內容。

(工商時報)