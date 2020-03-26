證交所表示，由統一證券發行之統一MSCI美國低波動報酬指數指數投資證券－統一美低波N（020015）及統一MSCI美國資訊科技報酬指數指數投資證券－統一美科技N（020016），雙雙將於3月27日正式掛牌上市，為今年上市掛牌ETN首發。

證交所表示，根據申請資料，統一MSCI美國低波動報酬指數ETN及統一MSCI美國資訊科技報酬指數ETN分別為「MSCI美國低波動報酬指數」及「MSCI美國資訊科技報酬指數」。

兩檔指數均由Morgan Stanley Capital International編製，「MSCI美國低波動報酬指數」以MSCI美國指數為母指數，從中篩選出利用低波動策略的美國大型及中型股票，相較母指數顯現出較低Beta及低波動之特性。

證交所提醒，ETN是不保本商品，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣前應詳閱公開說明書，並需簽訂風險預告書。

另證交所表示，已建置「ETN專區」，方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。

(工商時報)