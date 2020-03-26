應廣科技公司（6716）預計於周五（27）日上櫃掛牌買賣，每股掛牌價為42元，繼元月初的捷流閥業（4580），及3月初的映興（3597）、山富（2743）後，今年第四家新上櫃公司，產業別為半導體業。

櫃買中心將於27日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請應廣科技公司，暨輔導其上櫃之證券主辦券商兆豐證券，及簽證會計師與會共襄盛舉。

根據櫃買中心資料顯示，應廣科技公司成立於民國94年2月間，107年12月間掛牌興櫃，董事長兼總經理唐燦弼，主要從事微控制器之開發與設計，目前資本額為2億175萬元。應廣科技108年營業收入為5億2,167萬元，稅後盈餘7,142萬元，每股盈餘為3.48元。109年前兩月營收8,011萬元，年增幅為36.46％，其中2月營收3,749萬元，年增幅31.87％。

櫃買市場今年以來已有三家公司新上櫃掛牌，其中元月6日為捷流閥業以78元掛牌，3月9日是映興電子及山富兩家，映興電子掛牌價15.49元，山富掛牌價12.5元，受到台股行情大幅下挫影響，都呈現跌破掛牌價；其中捷流閥業25日市價76.2元，較掛牌價跌2.31％，映興電子及山富市價各為13.7元、11.65元，分別較掛牌價下跌11.56％、6.8％。

至於應廣25日興櫃市場均價50.04元，雖然高於預定上櫃掛牌價42元，但27日轉上櫃掛牌後，仍將面臨市場考驗。

(工商時報)