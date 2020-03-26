櫃買中心表示，康聯訊股票（3672），以及三洋紡一轉換公司債（14721）、台耀三轉換公司債（47463）自3月26日起預收款券；三洋紡一轉換債為每20分鐘撮合一次，康聯訊股票及台耀三轉換債均為每五分鐘撮合一次。

櫃買中心公告指出，康聯訊股票因連三個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，3月26日起十個營業日（到4月10日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次）。

另上市公司三洋紡織股票（1472）最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日經證交所公布注意交易資訊；上市公司台耀股票（4746）因連續三個營業日經證交所公布注意交易資訊。兩公司依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對三洋一轉換債及台耀三轉換債，自3月26日起十個營業日（到4月10日止）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業；三洋一轉換債為每20分鐘撮合一次，台耀三轉換債為每五分鐘撮合一次。

(工商時報)