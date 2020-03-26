美國國會通過2兆美元抗疫紓困法案，加上聯準會祭出無限制量化寬鬆措施，美股24日展開報復性反彈，道瓊指數更飆漲逾2,000點，亞股25日亦全面收漲，台股站回9,600點並收復10日線，台指期也勁揚392點至9,585點。

永豐期貨副總經理廖祿民表示，美股上演強力反彈，黃金、債券等走勢回穩，恐慌指數也有所下滑，後市反彈局面有望延續。台股跳空強攻10日線，儘管外資期現貨同步減碼，但買賣權留倉金額持續降低，籌碼面趨於穩定，空方著力點不多，惟上檔套牢賣量還有待化解，偏多部位仍需謹慎應對。

外資25日賣超上市股22.95億元，外資期貨淨多單也減碼4,253口至46,822口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單反倒增加9,614口，使留倉部位轉為淨多單6,947口。

觀察選擇權未平倉量，買權及賣權未平倉最大量分別集中在10,000點、9,000點；全月份未平倉量put／call ratio值從1.65升到1.98；VIX指數則下跌2.35至42.43，整體選擇權籌碼有利多方上攻。

此外，自營商選擇權淨部位，以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼屬中性偏多架構，賣權OI大於買權OI的差距約3萬口，買權OI往上履約價作翻移退守；至於新開周選方面，買權賣權OI增量相當，目前多空皆無明顯表態。

群益期貨指出，台股量能雖見放大但尚嫌不足，當前下檔支撐逐漸築起，短線指數拉回仍可偏多操作。目前全球股市呈現反彈結構，短線台股可望隨台幣走升續揚，不過，考量上檔萬點壓力依然沉重，指數維持區間震盪格局不變。

統一期貨提醒，雖然大規模量化寬鬆政策有助於填補市場流動性缺口，解決企業於疫情期間的資金需求，惟即便市場擁有消費能力，在各國的封鎖式管理之下，市場消費需求可能也無法得到滿足，未來仍需密切留意全球疫情擴散情況。

(工商時報)