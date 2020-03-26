新冠肺炎疫情持續蔓延全球，各國紛紛封城，國際指數出現大幅度修正。美國聯準會（Fed）23日史無前例地宣布無上限寬鬆行動，承諾無限量買進債券，以壓低借貸成本，並擬定計畫確保資金能夠流入企業及各州與地方政府，介入範圍擴大至公司債與市政債市場，然市場對於Fed的大動作降息，凸顯對後市的經濟擔憂，股市不領情再度重挫。

另外，美國推出高達2兆的財政經濟刺激法案終於告過關，搭配Fed的寬鬆政策，促使美股道瓊24日反彈逾2,000點，道瓊期電子盤持續走揚，化解自3月5日以來空方強勢的攻擊，盤勢暫時止穩。另就目前美元流動性問題己獲得解決的情況下，後市仍需觀察疫情對於市場的衝擊，以解決市場信心不足的問題。

疫情對市場衝擊開始在經濟數據中顯現，觀察上周美國當周初領失業金人數為28.1萬人，較前值21.1萬人大幅攀升，並創自2017年9月來新高。

IHS Markit也於24日公布，美國3月服務業採購經理人指數（PMI）初值為39.1，較前值下滑10.3點，且低於市場預估值42。疫情衝擊尚未完全反映在最新的PMI 指數上，且美國經濟有可能正陷入衰退，經濟及就業數據的表現將是後市觀察指標。

在技術分析方面，觀察美國芝加哥期貨交易所（CBOT）6月小道瓊期貨，24日指數收長紅、大漲逾2,000點，己使盤勢暫獲止跌，且短期均線5日、10日也開始走平，有機會於低檔進行整理，惟上檔月線下彎仍為中長線壓力，後市若23日十字反轉低點不破，則有助短線轉為整理態勢。（國票期貨提供，廖育偲整理）

(工商時報)