美國聯準會（Fed）23日宣布將無限量收購公債和抵押貸款證券，以支撐金融市場正常運作，加上美國參眾兩院盤後通過2兆美元經濟紓困方案將達成協議，以削弱疫情對經濟的衝擊，進而支持石油需求，油價24日早盤急彈，終場漲幅急縮。

布蘭特5月期油小漲0.12美元或0.4％，收報每桶27.15美元；同日，紐約5月期油再彈0.65美元或2.8％，收報每桶24.01美元。紐約期油上周急瀉29％，為1991年美伊海灣戰爭開始以來的最大跌幅，布蘭特期油周線也重挫20％。二大指標期油周線連四黑。

美國石油協會（API）24日公布最新一周原油和成品油庫存報告顯示，上周美國原油庫存意外下降。截至3月20日當周，美國原油庫存下降120萬桶至4.514億桶，與分析師預計增加280萬桶有明顯落差。

就技術面觀察，布蘭特原油期貨價格雖未再次破底，但目前短中長期均線呈現空頭排列，上方壓力沉重，暫以跌深反彈視之，短線建議先保守看待，而疫情發展對經濟活動的影響仍左右後續油價走勢。

投資人可透過期交所發行的布蘭特原油期貨參與原油行情，以新台幣計價的布蘭特原油期貨，保證金約一口40,000元，一個跳動（tick）為新台幣100元，且交易時間包含夜盤，可完整涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段，滿足市場交易需求。

由於期貨屬於高槓桿的保證金交易，因此均有高度的交易風險，請投資人應衡量自我的能力，適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制風險。（元富期貨提供，廖育偲整理）

(工商時報)